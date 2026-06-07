  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:١٦ م

رئيس السلطة القضائية الایرانية: المقاومة اللبنانية هي روح إيران

رئيس السلطة القضائية الایرانية: المقاومة اللبنانية هي روح إيران

اشار رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني إجئي إلى العلاقات الوثيقة العقائدية والإيمانية والمعنوية بين إيران والشعب اللبناني، وقال: "إن مقاومة لبنان هي روح إيران".

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب حجة الإسلام والمسلمين إيجئي، مساء الأحد، في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مقاومة لبنان ليست مجرد اسم أو عنوان؛ بل هي صدى للغيرة والحمية والشرف والصمود والروح المشتركة لشعوب لا تخضع للظلم والعدوان والاعتداء".

وأضاف محسني إجئي: "الرابط بين إيران وشعب لبنان هو رابط من دم وملحمة وإيمان وقيم عليا؛ وسيظل هذا الرابط قوياً وواضحاً ونيراً حتى في أشد اللحظات قسوة وصعوبة".

وتابع رئيس السلطة القضائية: "بعد توغله العدواني في جنوب لبنان، طمع العدو الصهيوني الآن في بيروت، قلب هذا البلد. والآن، مع عدوان الصهاينة، يخيم غبار الحزن على وجه بيروت. وبسبب غبار الحزن هذا، ترتجف القلوب في طهران".

وأشار محسني إجئي إلى أن "شعبي إيران ولبنان، بل وجميع الأمم المسلمة، لديهن عدو مشترك اسمه الكيان الصهيوني؛ كيان ديدنه المشؤوم قائم على القتل وذبح الأطفال والاغتصاب والاحتلال، ويريد ابتلاع المنطقة بأسرها لتحقيق شعاره المزعوم من النيل إلى الفرات. نحن نقف إلى جانب شعب ومقاومة لبنان".

وقال رئيس السلطة القضائية: "إن الهدف الرئيسي للصهاينة من عدوانهم على بيروت هو الإبادة الجماعية لشيعة لبنان وتغيير التركيبة السكانية لهذا البلد. وكان أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين إيران وأمريكا في منتصف شهر أبريل الماضي هو توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كل جغرافيا المقاومة، ولا سيما لبنان".

وأكد محسني إجئي: "لا شك أن إيران ومقاومة لبنان، كحليفين مخلصين وقويين ومتجذرين، يقفان معاً في المعركة ضد الكيان الصهيوني، ويكمل كل منهما القدرة العسكرية والعملياتية للآخر".

رمز الخبر 1971395

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات