وزیرا خارجیة إیران وبنغلادیش يؤكدان ضرورة التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعیة فی غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي ووزير خارجية بنغلاديش محمد توحيد حسين، بحثا في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأدان عراقجي بشدة جرائم الكيان الصهيوني، وخاصة حرمان الشعب الفلسطيني من الوصول إلى المياه والغذاء، مؤكدا على ضرورة التحرك الفوري من قبل الدول الإسلامية عبر عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي وتفعيل الآليات الدولية الأخرى لوقف الإبادة الجماعية في غزة ومواجهة عدوان الكيان.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني خطة ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني مؤشرا آخر على المخطط الإجرامي للكيان المحتل لتنفيذ مخططه لإبادة فلسطين، ودعا إلى تحرك حاسم ومنسق من الدول الإسلامية لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة وإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل.

وأدان وزير الخارجية البنغلاديشي الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، بما في ذلك من خلال آليات منظمة التعاون الإسلامي.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وأكدا العزم المشترك بين قيادات المجلسين على تطوير العلاقات ومواصلة التشاور بينهما.

ومن الجدير بالذكر أنه في بداية هذه المباحثات الهاتفية، أعرب وزير الخارجية عن تعازيه في فقدان عدد من الأرواح في حادث تحطم طائرة التدريب في دكا، وأشاد بموقف الحكومة البنغلاديشية في إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران.