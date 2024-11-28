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٢٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص

الهلال الأحمر اللبناني: حتى الآن تم إرسال أكثر من 2500 طن من المساعدات إلى الشعب اللبناني

الهلال الأحمر اللبناني: حتى الآن تم إرسال أكثر من 2500 طن من المساعدات إلى الشعب اللبناني

أوضح الأمين العام للهلال الأحمر الإيراني ميثم أفشار، أنه تم حتى الآن إرسال أكثر من 2500 طن من المواد الحيوية إلى شعب لبنان المظلوم عبر الحدود البرية وجزء منها عبر الحدود البحرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام للهلال الأحمر الإيراني ميثم أفشار أوضح أنه خلال زيارته الاخيرة إلى لبنان وجولاته التفقدية في بيروت، اطلع عن كثب على وضع اللاجئين في المنطقة والمواطنين اللبناني وقدم مشاهداته عن الأوضاع.

وعقد الأمين العام للهلال الأحمر خلال هذه الزيارة لقاءات مفيدة مع رئيس منظمة الصليب الأحمر اللبناني ومديري الاتحاد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن في هذه اللقاءات: أنه تم إجراء مفاوضات وتنسيق لإعادة فتح طريق المساعدات الجوي من طهران إلى بيروت لافتا إلى أن الكيان الصهيوني قد منع إرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، ولكن مع هذا الاتفاق سيتم توفير إمكانية إرسال مساعدات جويا.

/انتهى/

رمز الخبر 1951284
شیرین سماره

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