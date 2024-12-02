تصرفات واضحة لرونالدو تؤكد ميله الى اعتناق الاسلام

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بعض تصرفات كريستيانو رونالدو تدل على ميله الى اعتناق دين الإسلام. هذا ما كشف عنه وليد عبد الله، حارس مرمى النصر السعودي الأسبق. لعب وليد عبد الله صاحب الـ38 عامًا في صفوف النصر خلال المدة بين فبراير 2017 وحتى يوليو 2024 قبل رحيله إلى نادي الدرعية في صفقة انتقال حر.

وزامل الحارس وليد عبد الله النجم البرتغالي في صفوف النصر منذ قدوم رونالدو في شهر يناير 2023.

وقال وليد عبد الله عبر القناة السعودية إنه تحدث مع رونالدو عن دين الاسلام، ورأى من النجم البرتغالي بعض الميل للاستماع للأمر.

وأوضح أن كريستيانو كان يبدي دهشته إذا رأى لاعبًا لا يصلي، فيما يؤدي باقي اللاعبين بالصلاة.

وأضاف: "رونالدو كان يطالب اللاعب الذي لا يصلي مع زملائه بالذهاب لأداء الصلاة".

وأشار عبد الله إلى أن التصرف الثالث الذي قام به رونالدو يؤكد اهتمامه بالإسلام وهو مطالبته المدرب بوقف المران إذا سمع الأذان.

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