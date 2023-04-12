نادى الهلال السعودي يعلن رغبته في شراء النجم الإيراني مهدي طارمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد ذكر أسماء اللاعبين البارزين والكبار، ذهب كريستيانو رونالد إلى السعودية ليلعب لفريق النصر لكرة القدم. وأظهر حضور النجم البرتغالي في السعودية أن سلطات كرة القدم السعودية تبحث عن سياسات من شأنها أن نرى النتائج والآثار في السنوات المقبلة، لكنها لم ترضي فقط بضم لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق وأرادت ضم ليونيل ميسي الى كرة القدم في بلادهم، الامر الذي لم يحصل.

بعد ذكر اسمي رونالدو وميسي ، حان الآن دور نجم كرة القدم الإيرانية.في الأيام القليلة الماضية مهدي طارمي للحضور في كرة القدم السعودية والإنضمام إلى فريق الهلال ، حيث أعلن المسئولون لهذا الفريق عن رغبتهم في شرائه، وفقا لما أفادته موقع noticiasaominuto البرتغالي.

وقد أشار موقع noticiasaominuto في مقال له إلى طلب ورغبة مسؤولي كرة القدم في نادي الهلال لشراء طارمي، بعد كريستيانو رونالدو وميسي وناقش كذلك ظروف بقاء النجم الايراني في البرتغال و مدة عقده مع بورتو.

ويشير هذا التقرير كذلك إلى وجود شخصيات كروية في السعودية ويتحدث عن وجود مشاهير لاعبي كرة القدم في الهلال ، كما يُشير إلى أن وجود رونالدو في النصر قد غير وجهة نظر كرة القدم السعودية واعتبارها.

سينتهي عقد مهدي طارمي مع فريق بورتو في يونيو 2024 ، وإذا لم يكن هناك اتفاق على تمديده، فيجب لنرى أين ستكون الوجهة التالية لهذا النجم الايراني.

/انتهى/