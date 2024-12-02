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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م

ادعاء الإرهابيين بشأن التقدم في ريف حلب الشمالي

ادعاء الإرهابيين بشأن التقدم في ريف حلب الشمالي

عناصر إرهابية تدعي بالتقدم في ريف حلب الشمالي في قرى أم حوش ، الوحشية، فافين وسد الشهباء.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة، ادعى الإرهابيون أنهم سيطروا على قرى أم حوش، الوحشية، فافين، وسد الشهباء الواقعة في ريف حلب الشمالي.
في المقابل، أفادت التقارير أن الطائرات الحربية الروسية والسورية قتلت العشرات من العناصر الإرهابية في عمليات ليلية استهدفت مناطق مختلفة من سوريا.
كما أفادت قناة التلفزيون السورية بمقتل نحو ألف إرهابي خلال الأيام الثلاثة الماضية.
/انتهى/

رمز الخبر 1951430

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