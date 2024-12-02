ادعاء الإرهابيين بشأن التقدم في ريف حلب الشمالي

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة، ادعى الإرهابيون أنهم سيطروا على قرى أم حوش، الوحشية، فافين، وسد الشهباء الواقعة في ريف حلب الشمالي.

في المقابل، أفادت التقارير أن الطائرات الحربية الروسية والسورية قتلت العشرات من العناصر الإرهابية في عمليات ليلية استهدفت مناطق مختلفة من سوريا.

كما أفادت قناة التلفزيون السورية بمقتل نحو ألف إرهابي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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