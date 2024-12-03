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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ م

اليوم... استئناف الرحلات الاسبوعية بين إيران والسعودية من مشهد الى الدمام

اليوم... استئناف الرحلات الاسبوعية بين إيران والسعودية من مشهد الى الدمام

انطلقت اليوم أول رحلة جوية مجدولة من مدينة مشهد إلى الدمام بين إيران والمملكة العربية السعودية بعد انقطاع دام 9 سنوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها هبطت أول رحلة مباشرة مجدولة بين مشهد والدمام في مطار الدمام الدولي ظهر اليوم بتوقيت السعودية، بعد توقف دام 9 سنوات، لنقل أول ركاب هذه الرحلة بين البلدين.

اليوم... استئناف الرحلات الاسبوعية بين إيران والسعودية من مشهد الى الدمام

وقد رحب وكيل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض وممثل الخطوط الجوية الإيرانية وممثلي مؤسسة الطيران السعودية بهذه الرحلة في الدمام وأكدوا على تسهيل سفر مواطني البلدين.

وتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بمتابعة وزارة الخارجية ومنظمة الطيران المدني والخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبمساعدة الجهات السعودية ذات الصلة.

اليوم... استئناف الرحلات الاسبوعية بين إيران والسعودية من مشهد الى الدمام

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية ستعمل هذه الرحلات على نقل الركاب مرتين أسبوعيا بين الدمام ومشهد.

وسيغادر الركاب مساء اليوم إلى مشهد على نفس الطائرة حتى يمكن تنفيذ خطوة أخرى من الاتفاقية بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1951489

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