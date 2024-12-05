اقامة مراسم تشييع شهداء مجهولي الهوية في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء صلوات الله عليها، يتم دفن جثث 300 شهيد من شهداء مجهولي الهوية في جميع أنحاء البلاد.

ومن بين هذه الجثث، 200 شهيد مجهول يتم تشييهم في المدن و100 شهيد مجهول في طهران يشيعهم عامة الناس من الباب الأمامي لجامعة طهران إلى معراج الشهداء بطهران.

من بين هولاء الشهداء 300 شهيد مجهول من شهداء عملية خيبر في مجنون، عملية كربلاء 5 في شلمجة، عملية رمضان في شرق البصرة، عملية الفجر 3 في مهران، عملية عاشوراء في ميمك، عملية عاشوراء 2 في جنجولة، عملية كربلاء 6 في سومر،عملية مسلم عقيل في سومار،كربلاء العملية الأولى في مهران، العدو الواحد عام 1967 في الشلامجة والمجنون، عملية والفجر الرابعة في بنجفين, عملية والفجر السادسة في شيراز, عملية بدر شرق دجلة، عملية كربلاء الرابعة في أم الرصاص، عملية والفجر الأولى في الفكة.

وتتراوح أعمار الشهداء العامة بين 18 و25 عاماً، وبعد مراسم التشييع سيتم دفنهم في أكثر من 100 مكان في البلاد، كما سيتم دفن جثامين الشهداء السبعة المجهولين في طهران.