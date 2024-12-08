السيد هاشم الحيدري: الأحداث في سوريا مقلقة لكن الحكومة الإسلامية لديها إمام وأمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد هاشم الحيدري، الأمين العام لحركة عهد الله العراقية، خلال مراسم إحياء يوم الطالب التي أقيمت صباح اليوم (الأحد) في جامعة الامام الحسين عليه السلام، إن الأحداث في سوريا مثيرة للقلق، لكن الحكومة الإسلامية لديها إمام وأمة.

وقال السيد هاشم الحيدري: إننا منخرطون في حرب هجينة، انا قلت من قبل بعد لبنان يأتي دور سوريا، ومن ثم ستكون الحرب الأساسية في العراق، لأن أكبر سفارة في العالم هي السفارة أمريكا في العراق ويجب طردهم.

وأشار الأمين العام لحركة عهد الله في العراق كذلك إلى تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية بخصوص جهاد التبيين وقال: جهاد التبيين مهم جداً.

وأضاف: الوضع الاقتصادي في إيران جيد جداً مقارنة بالعالم أجمع. رغم أنك قد لا تصدق ذلك، إلا أن الظروف المعيشية للشعب الإيراني بالتأكيد أفضل من ظروف ألمانيا وإيطاليا وأمريكا.

وأضاف: "الحرب الإعلامية سببت أننا لا نسمع إلا الفقر ومشاكل المعيشة، ولا نرى تقدماً". لكن لماذا لا نتحدث عن الأشياء الجيدة؟ إن التقدم الذي أحرزته إيران مثير للإعجاب للغاية، وهذه التطورات ليست في الخارج.

وأشار الأمين العام لحركة عهد الله العراقية إلى اهتمام الشهيد السيد حسن نصر الله بإيران وسماحة قائد الثورة الإسلامية وقال: ألقى خطبة في لبنان في عهد حكومة السيد روحاني وشرح التقدم الذي أحرزته جمهورية إيران الإسلامية.

واعتبر ولاية الفقيه أعظم نعمة ينبغي الدفاع عنها بحياته، وأضاف: إيران وولاية الفقيه عمودان الإسلام، هنا بيت فاطمة الزهراء (س) وواجبنا هو الدفاع عن بيت فاطمة الزهراء (س)، أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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