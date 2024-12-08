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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٣٣ م

الجماعات الارهابية تسرق ممتلكات السفارة الإيرانية في دمشق+ فيديو

الجماعات الارهابية تسرق ممتلكات السفارة الإيرانية في دمشق+ فيديو

صرحت مصادر إخبارية عن هجوم الجماعات الارهابية على السفارة الإيرانية في دمشق وسرقة ممتلكاتها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشرت قناة الحدث الصور المتعلقة بهجوم الجماعات الارهابية على السفارة الإيرانية في دمشق.

ويذكر أن العناصر المذكورة قامت بتحطيم النوافذ وإلقاء الوثائق وتدمير المعدات داخل السفارة الإيرانية.

/انتهى/
رمز الخبر 1951652

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