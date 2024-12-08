الجماعات الارهابية تسرق ممتلكات السفارة الإيرانية في دمشق+ فيديو

صرحت مصادر إخبارية عن هجوم الجماعات الارهابية على السفارة الإيرانية في دمشق وسرقة ممتلكاتها.