الكيان الصهيوني يقصف قاعدتين عسكريتين في سوريا

وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن القاعدتين المستهدفتين هما "تدمر" و"تي 4"، مشيرًا إلى أنه تم قصفهما في وقت سابق يوم الجمعة الماضية لنفس الأسباب.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الأسبوع الماضي عن إجراء تدريب عسكري في هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث ذكر عبر منصة إكس أنه "سيُجرى تدريب عسكري في مرتفعات الجولان"، التي تحتلها إسرائيل منذ 58 عامًا. وأوضح أنه "كجزء من التدريب، سيكون هناك الكثير من حركة المركبات وأفراد الأمن وسماع أصوات انفجارات".

منذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، واستغلت الوضع الراهن في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية شبه يومية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، رغم أن الإدارة السورية الجديدة ، لم تهدد تل أبيب بأي شكل.

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