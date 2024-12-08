جيش الكيان الإسرائيلي يهاجم مخازن أسلحة جنوب سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة، أنها ذكرت هيئة بث الكيان الإسرائيلي عن مصدر أمني أن الجيش هاجم مخازن أسلحة جنوبي سوريا، وبمنطقة مطار دمشق خشية وصولها لأيدي المسلحين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني وآخر سوري أن غارات جوية يشتبه أنها إسرائيلية استهدفت اليوم الأحد حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

كما نقلت عن مصدرين أمنيين إقليميين أن طائرات يعتقد أنها إسرائيلية قصفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا والتي أخلاها الجيش ليلا.

وقال المصدران الأمنيان الإقليميان إن 6 ضربات على الأقل أصابت القاعدة الجوية الرئيسية الواقعة شمالي مدينة السويداء وتضم مخزونا كبيرا من الصواريخ والقذائف التي تركتها القوات السورية وراءها.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الهجوم يهدف على ما يبدو لمنع وقوع هذه الأسلحة في أيدي المسلحين.

من جانبها، ذكرت هيئة بث الكيان الإسرائيليي عن مصدر أمني أن الجيش هاجم مخازن أسلحة جنوبي سوريا، وبمنطقة مطار دمشق خشية وصولها لأيدي المسلحين.

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