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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٢٨ م

من مقام السيدة زينب (ع): نطمئن الجميع أن مدينة السيدة زينب (ع) بخير

من مقام السيدة زينب (ع): نطمئن الجميع أن مدينة السيدة زينب (ع) بخير

أعلن من منارة السيدة زينب عليها السلام أن مدينة السيدة زينب بخير وليطمئن الجميع والوضع أمن.

رمز الخبر 1951656
شیرین سماره

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