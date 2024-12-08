https://ar.mehrnews.com/news/1951656/ ٠٨/١٢/٢٠٢٤، ٣:٢٨ م رمز الخبر 1951656 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٨/١٢/٢٠٢٤، ٣:٢٨ م من مقام السيدة زينب (ع): نطمئن الجميع أن مدينة السيدة زينب (ع) بخير أعلن من منارة السيدة زينب عليها السلام أن مدينة السيدة زينب بخير وليطمئن الجميع والوضع أمن. رمز الخبر 1951656 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة الكيان الصهيوني يجري حواراً مع بعض الجماعات الإرهابية في سوريا رويترز: أنباء عن سقوط طائرة بشار الأسد نهاية عهد الأسد والواقع السوري الحالي! سمات السيدة زينب سورية الجماعات الارهابية
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