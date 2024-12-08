من مقام السيدة زينب (ع): نطمئن الجميع أن مدينة السيدة زينب (ع) بخير

أعلن من منارة السيدة زينب عليها السلام أن مدينة السيدة زينب بخير وليطمئن الجميع والوضع أمن.