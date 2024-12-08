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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ م

بقائي: موظفو سفارتنا بدمشق غادروا السفارة قبل هجوم العناصر الارهابية عليها

بقائي: موظفو سفارتنا بدمشق غادروا السفارة قبل هجوم العناصر الارهابية عليها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن الدبلوماسيين والموظفين في السفارة الإيرانية في دمشق في صحة جيدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة مع صحيفة "طهران تايمز"، أن الدبلوماسيين الإيرانيين في السفارة الإيرانية بدمشق غادروا السفارة صباح اليوم قبل هجوم عناصر "هيئة تحرير الشام" الإرهابيين ضدها.

وأكد بقائي أن جميع الموظفين الإيرانيين في السفارة الإيرانية بدمشق يتمتعون بصحة جيدة وقد غادروا مبنى السفارة قبل دخول المهاجمين.

وقبل ساعات نشرت شبكة العربية السعودية صورا تتعلق بهجوم عناصر مسلحة على السفارة الإيرانية في دمشق.

وبحسب "العربية"، فإن العناصر المذكورة حطمت النوافذ وألقت الوثائق ودمرت المعدات داخل السفارة الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951658

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