مسؤول في شركة الغاز الوطنية الايرانية: نأمل ان تتحول مذكرة تفاهم الطاقة مع روسيا إلى العقد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، على هامش اجتماع محافظي المحافظات في وزارة الداخلية، في حديث مع مراسل وكالة مهر: "انه يلعب الغاز في منطقة الشرق الأوسط دورًا مهمًا جدًا في التجارة والأمن، ولهذا السبب، تعد دبلوماسية الطاقة في المنطقة أحد محاور خطة التنمية السابعة لبلادنا".

وأشار توكلي إلى أن لدينا مذكرة تفاهم تتعلق بالطاقة مع روسيا على جدول الأعمال، مضيفا: "لقد وصلت هذه المذكرة إلى مراحل جيدة، ونأمل أن تؤدي إلى إبرام عقد".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية فيما يتعلق بخطة التنمية السابعة وقطاع الغاز: "إن النهج الموجه نحو البرامج الذي تتبعه الحكومة نهجا خاصا، حيث لقد حولنا هذه الخطط إلى خطط تشغيلية ويتم تجميعها وتنفيذها".

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