انعقاد اجتماع مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة انطلق اليوم الأربعاء في فندق "ييلدز" بالعاصمة عشق آباد.



وشارك كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كممثل عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع.



وتأسست مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة بمبادرة من تركمانستان في الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ تدابير جماعية فعّالة لمنع وإزالة التهديدات التي تواجه السلام ومواجهة الأعمال العدوانية. وقد انضمت حتى الآن 25 دولة إلى هذه المجموعة.



والجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت عضوًا في مجموعة أصدقاء الحياد من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة منذ 9 مايو 2023.



من المقرر أن يستمر الاجتماع لمدة يومين قادمين.



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