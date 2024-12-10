رئيس هيئة التخطيط والموازنة: نخطط لتطوير جزيرة بوموسى

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام "بورمحمدي" بزيارة الجزيرة برفقة قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإيرانية، اللواء علي رضا تنغسيري. وشملت الزيارة استقبالاً رسمياً في المطار، وتكريماً لشهداء الجزيرة. وأكد بورمحمدي على أهمية التعاون مع القوات البحرية للحرس الثوري ومحافظة هرمزغان لتحقيق خطط التنمية المستدامة للجزر.

وأشار إلى أن تطوير هذه الجزر يعدّ من أولويات الحكومة لتعزيز الاقتصاد البحري.

من جهته، قدم اللواء تنغسيري عرضاً عن الوضع الاستراتيجي لمنطقة الخليج الفارسي وأهمية الجزر الثلاث بالنسبة لإيران. وأوضح أن القوات البحرية لحرس الثورة قامت بخطوات مهمة لتشجيع الإقامة في هذه الجزر، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكانها.

وأضاف تنغسيري: "علينا جميعاً أن نبذل جهوداً مكثفة لتطوير الجزر وتهيئة الظروف المناسبة التي تضمن حياة كريمة لسكانها".

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