إقامة مسابقة معمارية لتصميم الوحدات السكنية في جزيرة أبو موسى

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت وزارة الطرق وبناء المدن أن المسابقة تهدف إلى تحسين نمط حياة سكان الجزيرة وتصميم منازل تراعي أسلوب معيشتهم، إلى جانب تعزيز استيعاب السكان في الجزيرة وتسهيل الإقامة كحافز لجذب السكان بشكل مستدام وتشجيعهم على البقاء من خلال تحسين المنازل وتحويلها إلى منازل أفضل.

وأوضحت أمانة المسابقة أن أهدافها تشمل تقديم نموذج في توفير الإسكان الداعم بالتركيز على جودة المعيشة في الحي بدلاً من التركيز على الكم، وإنشاء نموذج للتطوير المستقبلي في مدينة أبو موسى وتحفيز التنمية المستدامة بأقل تأثيرات سلبية. كذلك تحقيق تنوع وتوازن في تصميم الوحدات السكنية بحيث تتناسب مع البيئة والثقافة المحلية كأنموذج حي صغير. كما أنها تهدف للفت انتباه المجتمع المهني والإداري لأهمية المشاركة في القضاء على الحرمان في المناطق النائية والمحرومة.

وأفادت المنظمة الوطنية للأراضي والإسكان بأن الراغبين في المشاركة يجب أن يقدموا أعمالهم 22 فبراير 2025 ، بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً إلى العنوان: أفين، جامعة الشهيد بهشتي، المدخل الجنوبي، كلية العمارة والتخطيط الحضري، قاعة "شهيد دلبر". استلام إيصال المشاركة.

الجوائز المخصصة للفائزين:

الجائزة الأولى: مليار تومان.

الجائزة الثانية: 500 مليون تومان.

الجائزة الثالثة: 300 مليون تومان.

الجائزة الرابعة: 120 مليون تومان.

الجائزة الخامسة: 80 مليون تومان.

كما أكدت الأمانة أن جميع خطوات المسابقة ستتم وفقًا لـ"اللائحة الشاملة لتنظيم مسابقات التصميم المعماري والتخطيط الحضري" الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية و"تعليمات تشكيل الأمانة الدائمة للعمارة والتخطيط الحضري" الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط الحضري والمعماري في إيران.

يُذكر أن البرنامج التفصيلي للمسابقة ودليل التصميم متوفران في كتيب المسابقة، الذي يمكن الحصول عليه عبر الموقع الرسمي لمسابقة أبو موسى المعمارية على الرابط:

www.bumusacomp.com

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