البشير رئيسا مؤقتا للحكومة السورية الانتقالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، رئيس الحكومة السورية الجديد محمد البشير، أعلن أن القيادة العامة كلفته بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى 1 آذار/مارس2025.

يشار إلى أن البشیر سياسي ومهندس سوري من مواليد إدلب، شغل منصب وزير التنمية في حكومة الإنقاذ السورية (كانت تدير إدلب) في دورتها الـ5 والـ6، وأعلن مجلس الشورى العام منحه الثقة بأغلبية ليرأس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ بدورتها الـ7 أوائل عام 2024.

وكلّفته المعارضة بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تمكنها من إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

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