ايران تكمل مسودة المبادرة لتأسيس "اتحاد دولي يعنى بمواجهة الحظر الأمريكي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ـ انه أعلن عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - الروسية النائب "عباس كودرزي"، عن إكمال مسودة المبادرة التي طرحتها الجمهورية الإسلامية بالتعاون مع المسؤولين الروس لتأسيس "اتحاد دولي يعنى بمواجهة الحظر الأمريكي".

وعقب اجتماعات الجمعية البرلمانية لـ "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" (CSTO)، اليوم الاثنين باستضافة موسكو، التقى "كودرزي"، برئيس اللجنة الدائمة للدفاع والأمن بالجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي "أناتولي فيبروني".

وأكد عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - الروسية، خلال هذا اللقاء، على أهمية العلاقات بين طهران وموسكو، ومنها حسن الجوار، وتعاون البلدين ضد السياسات الأحادية الأمريكية على الساحة الدولية.

واعتبر كودرزي، أن التعاون بين إيران وروسيا اخذ بالنمو، مؤكداً على ضرورة تعميق واستمرار العلاقات الشاملة بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة.

وتابع قائلا : إن جمهورية إيران الاسلامية وجمهورية روسيا الاتحادية تتعرضان لحظر ظالم من قبل الغرب، مشيرا إلى أن إيران اطلقت مبادرة تأسيس اتحاد دولي لمواجهة الحظر الأمريكي، منذ ربيع عام 2022 بالتعاون مع المسؤولين الروس.

وأكد عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - الروسية على، أن هذه المبادرة تمضي في مراحلها النهائية لإجهاض الحظر الأمريكي الظالم بشكل كامل، وبناء نظام اقتصادي عالمي جديد يخلو من الهيمنة الأمريكية، ويرتكز على علاقات اقتصادية وتجارية مستقلة عن الدولار.