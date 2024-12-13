أردوغان يبحث مع بلينكن إعادة بناء المؤسسات في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفقا لبيان رسمي، أكد أردوغان له أن تركيا منذ بداية الأزمة كانت تؤيد الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الجغرافية.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستواصل اتخاذ تدابير وقائية من أجل أمنها القومي ضد جميع من وصفها بالمنظمات الإرهابية التي تعمل في سوريا وتشكل تهديدا لتركيا.

ومن جهته قال بلينكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يجب حماية المدنيين السوريين، وكرر أهمية احترام جميع الجهات الفاعلة في سوريا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، بمن فيهم الأقليات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن بلينكن شدد أيضا أمام أردوغان على ضرورة ضمان أن يتمكن التحالف الدولي، الذي أنشئ لهزيمة تنظيم الدولة، من الاستمرار في أداء مهمته الحاسمة.

وكان بلينكن تحدث أمام الصحافة قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا، عن "مصالح أنقرة الحقيقية والواضحة" فيما يتعلق بمقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنه أضاف: "في الوقت نفسه، نريد مرة أخرى تجنب إشعال أي نوع من الصراع الإضافي داخل سوريا".

وأكد الوزير الأميركي على "الدور الحيوي" لمقاتلي ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال: "في الوقت الذي نريد فيه أن نرى هذا الانتقال إلى حكومة مؤقتة، وإلى مسار أفضل لسوريا، يجب علينا أيضا ضمان عدم ظهور تنظيم الدولة مرة أخرى. وقوات سوريا الديمقراطية ضرورية للتأكد من عدم حدوث ذلك"، على حد تعبيره.

وتشدد تركيا على مخاوفها الأمنية فيما يتعلق بالوضع في سوريا، حيث تخوض مواجهة مع قوة يقودها الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

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