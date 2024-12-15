منتخب إيران لرفع الأثقال یحرز لقب الوصافة في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اقيمت بطولة العالم لرفع الأثقال 2024 في البحرين، احرز المنتخب الإيراني لقب الوصافة في تصنيف المنتخبات.

وفي هذه المسابقة، فازت الصين ببطولة العالم برصيد 563 نقطة، وحصلت إيران على لقب الوصافة برصيد 547 نقطة، واحتلت كوريا الشمالية المركز الثالث في ترتيب الفرق برصيد 495 نقطة.

وللمنتخب الإيراني في هذه المسابقات حصل علي علي بور (ثنائية برونزية وبرونزية إجمالية في فئة 96 كجم)، مهدي كرمي (برونزية فردية وبرونزية إجمالية في فئة 109 كجم)، علي رضا يوسفي (ذهبيتين وبرونزية إجمالية) وعلي داودي (برونزية فردية، فضية، مزدوجة وفضية عامة) وحصل علي رضا معيني على ميدالية الضربة الفردية في وزن 96 كجم (فضية فردية).

وفي اليوم الأخير من بطولة العالم لرفع الأثقال في البحرين، الليلة، أقيمت مسابقة رفع الأثقال لوزن أكثر من 109 كجم، وانضم علي داوودي وعلي رضا يوسفي، بصفتهما ممثلين لبلادنا، إلى جانب 7 رافعي أثقال آخرين.

كان علي رضا يوسفي أول لاعب وطني إيراني يبدأ منافساته. قام أولاً برفع وزن 184 كجم، وفي المحاولة الثانية فشل في رفع وزنة 191 كجم، وفي المحاولة الثالثة تمكن من رفع وزنة 194 كجم ووقف في المركز الخامس من هذه النقلة.

بعد ذلك، انضم علي داوودي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو. بدأ مسيرته بضربة واحدة باختيار وزن 200 كجم وإبقائه فوق رأسه بسهولة. ونجح داودي البالغ من العمر 25 عاماً في تقليص وزنه البالغ 206 كيلوغرامات في المحاولة الثانية؛ الوزن الذي لم يقيده من قبل.

وفشل الرباع الأولمبي الإيراني في الظهور في المحاولة الثالثة في كبح وزن 210 كجم ووقف في المركز الثالث برقم قياسي قدره 206 كجم وحصل على الميدالية البرونزية.

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