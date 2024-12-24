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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:١٩ م

الجيش السوري متعلق بالشعب وليس ببشار الاسد

الجيش السوري متعلق بالشعب وليس ببشار الاسد

قال مراسل قناة الغد المصرية أنه لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل على الرغم من تحليق المقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسل قناة الغد المصرية اعتبر أن الجيش السوري تابع للشعب ولا علاقة له به بالأسد ومعارضيه متابعا سورية الان بلا دفاع والسؤال لماذا لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل على الرغم من ان المقاتلات الإسرائيلية تحلق في الأجواء السورية كما ان الدفاعات الجوية للجيش لم تدافع عن الاراضي السورية وليس من المقرر الدفاع عن بشار الاسد لانه في روسيا.

وأوضح أنه لو أرادت الدبابات الإسرائيلية دخول دمشق لدخلت بالتأكيد لأنه لا يوجد من يدافع عن دمشق. والآن أصبحت سوريا دولة بلا دفاع جوي ولا أسلحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952184
شیرین سماره

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