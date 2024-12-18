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١٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٤١ ص

الدنمارك تحكم بسجن وترحيل وإلغاء جنسية 3 أعضاء بزمرة 'الأحوازية' الإرهابية

الدنمارك تحكم بسجن وترحيل وإلغاء جنسية 3 أعضاء بزمرة 'الأحوازية' الإرهابية

أكدت المحكمة العليا في الدنمارك إدانة ثلاثة أعضاء في زمرة "الأحوازية" الإرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حكمت المحكمة على قيادات زمرة الأحوازية بالسجن والترحيل وإلغاء الجنسية الدنماركية.

وأكدت المحكمة العليا في الدنمارك أن: زمرة الأحوازية استهدفت المدنيين.

وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأعضاء الثلاثة في زمرة الأحوازية الإرهابية.

وبموجب الحكم، حكم على يحيى الكعبي بالسجن 8 سنوات وترحيله من الدنمارك، وعلى شقيقه تميم فارق بك بالسجن 7 سنوات وترحيله من الدنمارك، ويعقوب محمد صهر الكعبي. الحكم بالسجن 6 سنوات وإلغاء الجنسية الدنماركية.

والجدير ذكره فإن الإرهابيين المذكورين كانوا يمارسون أنشطتهم الإرهابية وأنشطة التجسس والتخريب في جنوب غرب ايران وخاصة محافظة خوزستان، في محاولة لزعزعة الأمن وأخيراً الإقناع بفصلها عن إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1951964

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