سوريا... استئناف حركة الطيران الداخلية بعد 10 أيام من سقوط حكومة الاسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار التلفزيون السوري المحلي اليوم الأربعاء إلى أن "مطار دمشق يعود للعمل مجدداً، ويستعد لإطلاق أول طائرة مدنية متجهة إلى مطار حلب الدولي بعد سقوط حكومة الأسد".

وكان في الطائرة، وهي من طراز "إيرباص"، 43 شخصاً، من بينهم صحافيون، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تم إخلاء مطار دمشق الدولي، وتوقفت جميع الرحلات والعمليات التشغيلية فيه.

وكان وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية قد قال منذ أيام إن الوزارة باشرت العمل على تجهيز المطارات المدنية السورية، وتقوم بالصيانة اللازمة لاستقبال الطائرات وإقلاعها.

وبشأن المعابر الحدودية، لفت إلى أنّ "العمل مستمر لتجهيز إجراءات عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار".

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