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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٣ م

تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير

تعليق الرحلات من وإلى مطار دمشق حتى الأول من يناير

أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسية اليوم، أنه جاء في بيان عن مطار دمشق الدولي، أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي حتى الأول من يناير.. باستثناء تلك التي حصلت على إذن خاص من هيئة الطيران المدني السورية.

وفي وقت سابق، أوقف أكبر مطارين في سوريا في دمشق وحلب عملياتهما حتى 18 و17 كانون الأول على التوالي، بعد سيطرة المجموعات الإرهابية على المدينتين.

وفي وقت لاحق، جاء في إشعار منفصل أن مطار دمشق لن يخدم الرحلات الجوية حتى 24 ديسمبر، ولن يُسمح للرحلات الجوية إلا بتصاريح خاصة.

وأُجريت أول رحلة تجريبية من دمشق إلى حلب في 18 ديسمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1952138
شیرین سماره

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