إنتاج الغاز الايراني يسجل رقماً قياسياً ويبلغ 865 مليون متر مكعب يوميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد رضا جولايي، مدير تنسيق الإنتاج والإشراف بشركة الغاز الوطنية الإيرانية في مجموعة من المراسلين: "يتم توفير 70% من الغاز في البلاد حاليًا من حقل جنوب فارس؛ ومن إجمالي 850 إلى 860 مليون متر مكعب من الغاز الذي يتم ضخه إلى الشبكة الوطنية يومياً، يتم إنتاج حوالي 590 مليون متر مكعب في هذا الحقل.

وأضاف: "ينتج يومياً 700 ألف برميل من مكثفات الغاز، و20 ألف طن من الغاز السائل، و1500 طن من الكبريت، وما يقرب من 5 إلى 6 آلاف طن من الإيثان، وتظهر هذه الأرقام الدور الكبير لمجمع غاز جنوب بارس".

وصرح مدير تنسيق الإنتاج والإشراف في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: "يعادل الغاز المنتج في جنوب بارس 3.5 مليون برميل من النفط الخام".

وتابع: "لدينا 13 مصفاة غاز على شكل 22 مرحلة في جنوب بارس، وتوريد أجزائها بتكنولوجيا خاصة عالية التقنية له تعقيداته الخاصة؛ غالبًا ما يتم الحصول على هذه الأجزاء من داخل الدولة ويعمل بها العديد من المقاولين المحليين".

وأوضح: "كل يومين أو ثلاثة أيام يتم تنفيذ مناقصة جديدة في مجمع غاز جنوب بارس"، وقال: "إن أهمية جنوب بارس في إمداد البلاد بالغاز عالية جدًا، وتعقد هنا اجتماعات مكثفة والعديد من الأنشطة اليومية".

وأضاف: |الالتزام اليومي بتوصيل الغاز بوزارة البترول هو 845 مليون متر مكعب، أما الآن فنحن ننتج 865 مليون متر مكعب من الغاز الحلو يوميا بالطاقة القصوى، ويتم إنتاج أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الغني يوميا".

وقال مدير تنسيق الإنتاج والإشراف في شركة الغاز الوطنية الإيرانية: "75% من محفظة الطاقة في البلاد عبارة عن غاز، وتبلغ حصة جميع المصادر الأخرى 25%".

وتابع: "في الصيف يبلغ الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي نحو 150 مليون متر مكعب، لكنه وصل الآن إلى 600 إلى 700 مليون متر مكعب، وهذه الزيادة الحادة في الاستهلاك في هذه القطاعات تضع ضغوطا على إمدادات الغاز إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك محطات توليد الطاقة والصناعات".

وذكر أن "لدينا حوالي 29 مليون مشترك في الغاز في البلاد فيجب علينا تنويع محفظة الطاقة، وطالما أن 75% من محفظة الطاقة في البلاد تعتمد على الغاز، فإننا سوف نتأثر بشدة من اختلال توازن الغاز".

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