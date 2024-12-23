الأردن: ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق قال ندعم العملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد ومتوافقون على دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه ودولته لتكون دولة مستقرة حرة.

وأضاف الصفدي ناقشت في سوريا موضوع الإرهاب وسنقف معا في مواجهته لأنه خطر يهددنا جميعا وحملنا لدمشق رسالة عن وقوف المملكة إلى جانب السوريين في بناء دولتهم.

وأشار إلى أن الشرع يريد وطنا يشعر فيه كل السوريين بالأمن والمساواة ويدرك أهمية العلاقات السورية الأردنية وأكد حرصه على التعاون.

وأوضح شددنا بمباحثات دمشق على ضرورة بناء وطن حر لا إرهاب فيه ويحمي حقوق كل السوريين واتفقنا على تشكيل آليات للعمل معا لمعالجة الأمور التي تسهم في مساعدة سوريا

وختم قائلا نريد لسوريا أن تكون آمنة مطمئنة وأن تتهيأ الظروف لعودة اللاجئين ونريد لسوريا الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي يلبي كل طموحات السوريين.

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