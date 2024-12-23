أبو عبيدة يحذر الاحتلال.. مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم الجيش الاسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه، قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة ان "العدو يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده المزرية في شمال القطاع حفاظا على صورة جيشه".

واضاف أبو عبيدة إن مصير بعض أسرى إسرائيل مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان.

وأكد ان "بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم".

وأردف: "الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني".

وتابع أبو عبيدة محذرا: "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان".