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٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:١٨ م

قاليباف يعرب عن تعازيه بوفاة الممثلة الإيرانية "جاله علو"

قاليباف يعرب عن تعازيه بوفاة الممثلة الإيرانية "جاله علو"

اعرب رئيس البرلمان الإيراني :محمد باقر قاليباف"، عن تعازيه بوفاة الممثلة الإيرانية القديرة "جاله علو"، التي لعبت ادوار بارزة في التلفزيون والإذاعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني اعرب في رسالة تعزية بوفاة الفنانة القديرة والممثلة الموهوبة في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون الإيراني، "جاله علو"، قائلا "جاله علو كانت سيدة ذات أخلاق ووجه وصوت خالد في مجال الفن".

وأضاف لقد كانت سيدة حسنة الخلق ومحترمة، وصاحبة وجه وصوت مغروسين بالذاكرة في مجال الفن، وشخصية مجتهدة في مجال الدوبلاج.

وعبر عن تعازيه للوسط الفني وأصدقائها ومعارفها وعائلتها، داعيا الله عز وجل بالصبر والأجر لأهل الفقيدة.

ورحلت الممثلة جاله عن عمر يناهز 97 عاما أمس الاثنين، في إحدى مستشفيات طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1952171
شیرین سماره

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