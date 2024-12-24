قاليباف يعرب عن تعازيه بوفاة الممثلة الإيرانية "جاله علو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني اعرب في رسالة تعزية بوفاة الفنانة القديرة والممثلة الموهوبة في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون الإيراني، "جاله علو"، قائلا "جاله علو كانت سيدة ذات أخلاق ووجه وصوت خالد في مجال الفن".

وأضاف لقد كانت سيدة حسنة الخلق ومحترمة، وصاحبة وجه وصوت مغروسين بالذاكرة في مجال الفن، وشخصية مجتهدة في مجال الدوبلاج.

وعبر عن تعازيه للوسط الفني وأصدقائها ومعارفها وعائلتها، داعيا الله عز وجل بالصبر والأجر لأهل الفقيدة.

ورحلت الممثلة جاله عن عمر يناهز 97 عاما أمس الاثنين، في إحدى مستشفيات طهران.

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