وكالة مهر للأنباء - الإسلام دين المحبّة والثقافة والفكر، فمنذ إنبعاث سيدنا محمّد المصطفى عليه الصلاة والسلام رسولاً کبزوغ شمسٍ ساطعةٍ، حدث تغییراً جذریاً في الحضارة الإنسانیّة، الحضارة التي أحد جوانبها الحكمة وجانبها الآخر هو الوحي، أي القلم والكتاب والفن.

وممّا لا شك فيه أن منذ بدایة نشوء هذه الحضارة العظيمة، قدّم الفنّ الإسلامي لمعات متنوّعة وملوّنة في مجال الحكمة والثقافة. كما يتّضح من تاريخ الحضارة والفنون الإنسانيّه کانت الثقافة الإسلامية مساحة مباركة للمنتمین إلی الحكمة والفن.

منذ بدایة نشوء هذه الحضارة العظيمة، قدّم الفنّ الإسلامي لمعات متنوّعة وملوّنة في مجال الحكمة والثقافة

واذا اعتبرنا الوحي بداية فن الخط الإسلامي وأنواعه المتنوّعة، بالتوازي مع ذلك، يُظهر الرسم والتذهيب وزخرفة الكتب مظهرًا آخر لهذا الفن السماوي. وإجتاحت الهندسة المعماریّة والفنون الحجرية، بما يتماشى مع الأفكار الدينية، عبر أوروبا الغربية (الأندلس) إلى غرب الصين ومن شمال إفريقيا (المغرب العربي) إلى جنوب شرق آسيا (إندونيسيا) على مدى الألف سنة الماضية.

وأخذ الأدب الإسلامي باللغات العربية والفارسية والتركية والأردية إلخ، عطر حديقة الزهور المغزیة شاسعاً وواسعًا، وعلی مرّ العصور جعل المليارات من المسلمين وغير المسلمين تدین لعقیدة محمّد عليه الصلاة والسلام وکلامه.

وفي القرون الأخيرة، كانت الفنون الناشئة مثل: فنون الجرافيكیّة والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي وفروع أخرى من الفنون البصریة واعدةً ببث روح أخرى في جسد الفن الإسلامي الذي مازال ینبض بالحیاة. والآن، جاء الفن الإنساني الإسلامي ليكتب عن نبي الرحمة والمحبة بغض النظر عن اللون والعرق، ويصوّر لنا بعضاً من تجليات إسمه.

ینعقد المؤتمر العالمي لنبي الرحمة، محمد (ص) في مرآة الآداب والفنون في حقل الأدب والفن.

- حقل الآداب: الشعر، القصةالقصيرة.

- حقل الفنون: فنالخط، الرسمالخطي، الملصق، الفنالرقمي، الطباعة، الرسم، الصور، الفلم القصير، المقطع.

- المشارکة في المؤتمر بالمجّان وموفّر للجمیع ولیس لها قیود عمریّة أو جغرافیّة.

لا یمکن استلام الأعمال إلاّ عبر موقع المؤتمر لذلك یجب علی المشارك التسجیل في موقع المؤتمر (WWW.WCAM.IR) وإرسال أعماله الأدبیّة من خلال جَناح تقدیم الأعمال.

يجب أن تتضمن الأعمال موضوع ومحاور المؤتمر.

- آخر موعد لتقدیم الأعمال: 29 ذیالحجه 1442.

- الجائزة الكبرى في القسم الدولي: 5000 دولار.

لمزيد من المعلومات بشأن تفاصيل الجوائز وشروطها الخاصة في حقول مختلفة يمكن المراجعة إلى قسم الدعوة المسجّلة في موقع المؤتمر.

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