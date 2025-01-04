غلوريا هاردي: إيران أصبحت بلدي

أفادت وكالة مهر للأنباء ، قالت غلوريا هاردي في مقابلة لها: "من الصعب الإجابة على سؤال حول رأيي في التلفزيون والسينما الإيرانية".

وأضافت الممثلة المعروفة بدورها في مسلسل كيميا (مسلسل تلفزيوني إيراني من إخراج جواد أفشار وكتابة مسعود بهبهاني‌نيا وزهرا پارسافر): "لقد عشت في إيران لسنوات عديدة واعتدت على التلفزيون الإيراني، الذي أراه بمستوى جيد للغاية".

وذكرت هاردي، التي تتحدث اللغات الألمانية، الإنجليزية، الإيطالية، والفارسية بطلاقة: "إيران أصبحت بلدي. لقد عشت في إيران لأكثر من 13 عاماً".

وأشارت الممثلة، التي درست الموسيقى، الفنون، والسينما، قائلة: "في إيران، أنا فرنسية، وفي فرنسا، أعتبر إيرانية".

وعن مستقبل السينما والتلفزيون في إيران، قالت: "لا أعرف كل شيء عن السينما الإيرانية ولا يمكنني التنبؤ بمستقبلها، لكنها تتحسن يومًا بعد يوم وهي في حالة تحول مستمر".

وأضافت: "لا يمكنني الإدلاء برأي قاطع حول مستقبل السينما الإيرانية".

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