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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٣٨ م

غلوريا هاردي: إيران أصبحت بلدي

غلوريا هاردي: إيران أصبحت بلدي

صرحت الممثلة الفرنسية المقيمة في إيران غلوريا هاردي، زوجة الممثل الإيراني ساعد سهیلي، بأنها اعتادت على التلفزيون الإيراني، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها إيرانية في فرنسا وفرنسية في إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء ، قالت غلوريا هاردي في مقابلة لها: "من الصعب الإجابة على سؤال حول رأيي في التلفزيون والسينما الإيرانية".

وأضافت الممثلة المعروفة بدورها في مسلسل كيميا (مسلسل تلفزيوني إيراني من إخراج جواد أفشار وكتابة مسعود بهبهاني‌نيا وزهرا پارسافر): "لقد عشت في إيران لسنوات عديدة واعتدت على التلفزيون الإيراني، الذي أراه بمستوى جيد للغاية".

وذكرت هاردي، التي تتحدث اللغات الألمانية، الإنجليزية، الإيطالية، والفارسية بطلاقة: "إيران أصبحت بلدي. لقد عشت في إيران لأكثر من 13 عاماً".

غلوريا هاردي: إيران أصبحت بلدي

وأشارت الممثلة، التي درست الموسيقى، الفنون، والسينما، قائلة: "في إيران، أنا فرنسية، وفي فرنسا، أعتبر إيرانية".

وعن مستقبل السينما والتلفزيون في إيران، قالت: "لا أعرف كل شيء عن السينما الإيرانية ولا يمكنني التنبؤ بمستقبلها، لكنها تتحسن يومًا بعد يوم وهي في حالة تحول مستمر".

وأضافت: "لا يمكنني الإدلاء برأي قاطع حول مستقبل السينما الإيرانية".

/انتهى/

رمز الخبر 1952581

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