قطر: نفتخر بعلاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية القطرية (قنا) فجر الأربعاء، قال ماجد بن محمد الأنصاري في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "إن العلاقات بين قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أسس ثابتة ومبدئية، وهناك تعاون مشترك بين الجانبين في بعض المشاريع الغازية بالمنطقة".

وأضاف: "لدينا تشاورات مستمرة حول أحداث المنطقة، ونفتخر بالعلاقات التي تجمعنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية الروسية، أوضح الأنصاري: "لدينا علاقات إيجابية مع روسيا، ونحن نعمل حاليًا على الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإعادة بعض الأطفال إلى عائلاتهم الذين فرقتهم الحرب".

وبشأن مساعي الكيان الصهيوني لتوسيع الاستيطان في مرتفعات الجولان المحتلة، قال الأنصاري: "سبق أن أصدرت قطر بيانًا يدين بشدة هذا الإجراء".

وأضاف: "ينبغي على المجتمع الدولي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الاستفزازية للكيان الصهيوني، أن يتحمل واجبه ومسؤوليته الإنسانية والأخلاقية لإجبار الكيان المحتل على وقف اعتداءاته على الأراضي السورية".

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