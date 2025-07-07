حزب الله يدين العدوان الصهيوني على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حزب الله في بيانه : إن العدو يتوهم أنه بمثل هذا العدوان يمكنه أن يردع اليمن أو يثنيه عن موقفه ‏المشرّف في مساندة غزة أو أن يوقف الضربات الموجعة والمؤلمة التي يتلقاها من أبطال اليمن الشجعان في ‏عمق كيانه اللقيط.

ولفت الحزب الى، ان “العدو الإسرائيلي لا يزال عاجزًا عن فهم طبيعة هذا الشعب اليمني الصابر والمجاهد ومواقفه النابعة من ‏عقيدة راسخة بأن الحق أحق أن يُتّبع ومن إيمان صادق بالدفاع عن المظلومين والمستضعفين”.

واشار الى، ان “موقف ‏اليمن، قيادةً وشعبًا، هو امتداد لنهج الإمام الحسين (عليه السلام) الذي لا يساوم على الحق في مواجهة ‏الطغيان ولا يرضى الذل والهوان”؛ مؤكدا بان “كل عدوان لن يزيد‎ ‎اليمن إلا صلابة وثباتًا وعزيمة على المضي في ‏طريق المواجهة، حتى يتوقف العدوان على غزة ويُرفع الحصار عنها”.

وشدد حزب الله في هذا البيان على، أن “هذا العدوان الجبان لن يحقق أهدافه، كما فشل من قبل العدوان الأميركي على ‏اليمن”.

وأكد، بان “الوقوف الكامل والثابت إلى جانب الشعب اليمني الأبي”؛ داعيا “جميع الدول والشعوب ‏الحرة في العالم وخاصة الشعوب العربية والإسلامية إلى رفع الصوت عاليًا ومساندة هذا الشعب المجاهد ‏والشجاع الذي يدافع عن كرامة الأمة كلها”.