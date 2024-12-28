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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١:٢٩ م

بقائي: إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات لتعزيز العلاقات الثنائية

بقائي: إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات لتعزيز العلاقات الثنائية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية ومصالح البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رسالة باللغة الصينية على موقع X قال فيها: "يزور اليوم وزير الخارجية السيد عباس عراقجي بكين في أول لقاء ثنائي رسمي له خارج المنطقة منذ توليه منصبه".

بقائي: إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات لتعزيز العلاقات الثنائية

وأضاف اسماعيلي: "أجرى الدكتور عراقجي مناقشة مفيدة وشاملة للغاية مع نظيره الصيني وانغ يي حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

وشدد: "كشريكين استراتيجيين شاملين، فإن إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية ومصالح البلدين، وكذلك المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي".

/انتهى/

رمز الخبر 1952321

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