بقائي: إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رسالة باللغة الصينية على موقع X قال فيها: "يزور اليوم وزير الخارجية السيد عباس عراقجي بكين في أول لقاء ثنائي رسمي له خارج المنطقة منذ توليه منصبه".

وأضاف اسماعيلي: "أجرى الدكتور عراقجي مناقشة مفيدة وشاملة للغاية مع نظيره الصيني وانغ يي حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

وشدد: "كشريكين استراتيجيين شاملين، فإن إيران والصين عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية ومصالح البلدين، وكذلك المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي".

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