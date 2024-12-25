تكريم عراقجي بمنحه وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقد في قاعة مؤتمرات "كوثر" العقائدية السياسية التابعة للجيش مؤتمر مشترك لمسؤولي ومرشدي القوى السياسية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي ختام المؤتمر، جرى لقاء وحوار ودّي بين وزير الخارجية وعدد من القادة والمسؤولين في منظمة التوجيه العقائدي السياسي للقوات المسلحة.

وخلال هذا اللقاء، قدّم الأدميرال سياري وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيد عباس عراقجي، تقديرًا لجهوده المتميزة في مجال الدبلوماسية.

وفي مستهل المؤتمر، ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي سعيدي، رئيس مكتب التوجيه العقائدي السياسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، كلمة أشاد فيها بالجهود الشجاعة والمبتكرة التي يبذلها الجهاز الدبلوماسي ووزير الخارجية شخصيًا في مجال الدبلوماسية ودعم المقاومة.

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