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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٦ ص

تكريم عراقجي بمنحه وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎

تكريم عراقجي بمنحه وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية‎

قام الأدميرال سياري، رئيس الأركان ونائب المنسق العام للجيش، في ختام المؤتمر المشترك لمسؤولي ومرشدي القوى السياسية للقوات المسلحة، بمنح وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكريمًا لجهود سيد عباس عراقجي في مجال الدبلوماسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقد في قاعة مؤتمرات "كوثر" العقائدية السياسية التابعة للجيش مؤتمر مشترك لمسؤولي ومرشدي القوى السياسية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي ختام المؤتمر، جرى لقاء وحوار ودّي بين وزير الخارجية وعدد من القادة والمسؤولين في منظمة التوجيه العقائدي السياسي للقوات المسلحة.

وخلال هذا اللقاء، قدّم الأدميرال سياري وسام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسيد عباس عراقجي، تقديرًا لجهوده المتميزة في مجال الدبلوماسية.

وفي مستهل المؤتمر، ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي سعيدي، رئيس مكتب التوجيه العقائدي السياسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، كلمة أشاد فيها بالجهود الشجاعة والمبتكرة التي يبذلها الجهاز الدبلوماسي ووزير الخارجية شخصيًا في مجال الدبلوماسية ودعم المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1952209

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