"أمة المقاومة"؛ برنامج خاص يعرض في مهرجان "عمار" الدولي للأفلام الليلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقام الليلة برنامج خاص تحت عنوان "امة المقاومة" ضمن مهرجان "عمار" الدولي للأفلام بحضور عدد من نشطاء محور المقاومة، من بينهم "تيسير سليمان" أحد مؤسسي كتائب القسام وزميل الشهيد السنوار في السجن وزميل محمد الضيف.

كما سيحضر البرنامج "علي مرتضى" الناشط الإعلامي ومراسل قناة الميادين على الجبهة اللبنانية وكذلك سيقدم المنشد علي العطار والمنشد محمد حسين خليل من لبنان بعض اعمالهما في هذا البرنامج.

سيتم اجراء هذا البرنامج الليلة من الساعة 19:30 في طهران، ساحة الثورة، سينما بهمن، صالة رقم ٢.

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