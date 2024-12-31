متفوقةً على البرازيل والمانيا وتركيا.. ايران في المركز السابع لأكبر منتجي الفولاذ في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب أحدث تقرير للجمعية العالمية للصلب، فقد بلغ اجمالي إنتاج الصلب الخام في ايران خلال شهر نوفمبر من العام 2024 ثلاثة ملايين ومائة ألف طن.

وبهذه الحصيلة، فقد تجاوزت إيران في مجال إنتاج الفولاذ الخام كلا من البرازيل التي بلغ إنتاجها مليوني وثمانمائة ألف طن، وألمانيا مع اجمالي إنتاجها البالغ مليوني وتسعمائة ألف طن، وتركيا التي بلغ إنتاجها ثلاثة ملايين طن، لتحتل المرتبة السابعة عالميا خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن صناعات الصلب الإيرانية قد أنتجت ثلاثة ملايين ومائة ألف طن من الفولاذ الخام خلال شهر نوفمبر 2024 مسجلة بذلك زيادة وقدرها مائة ألف طن مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ إنتاج البلاد خلاله ثلاثة ملايين طن.