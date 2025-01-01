حزب الله يحذر الاحتلال من أي خطوة ضد لبنان من جهة الشرق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، أنّ "ما لم يستطع الاحتلال أن ياخذه عبر الحرب، يحاول تحقيقه في السلم".

وأكد، في مقابلته مع شبكة الميادين، أنّ المقاومة هي التي تحمي لبنان، وتمنع العدو من استباحة الأرض. وأشار إلى أنّ "من يَعُدّ أن المقاومة في لبنان ضعفت، فإنه يعتريه الوهم".

وأكّد قائلاً: "في اليوم الـ61 بعد الهدنة، سنكون في موقع نذيق فيه الإسرائيلي بأسنا"، إذا ما بقي داخل الأراضي اللبنانية. وتابع في هذا الإطار: "حتى الآن، لم نلمس جدية من اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن من يظن أن حزب الله تعب "فهو مشتبه، ونحن نمتلك من الإمكانات والعقول ما يمكننا من أن نكون في موقع مواجهة الاحتلال".

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إنّ "آثار التغيرات في سوريا علينا ليست كما يقدمها البعض".

ولفت إلى أنّ المرحلة السياسية المقبلة ستكون استكمالاً لمرحلة الحرب على لبنان من جانب واشنطن، و"نحن ثابتون في المواجهة".

وحذّر حمادة من أنه "إذا أقدم الاحتلال على أي خطوات ضد لبنان من جهة الشرق، في إثر تمدده في سوريا، فإننا سنمارس واجبنا الوطني".

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