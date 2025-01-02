يجب محاكمة ترامب بتهمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال محمد رضا باهنر، الأمين العام لجمعية المهندسين الإسلامية حول مدى تاثير الشهيد سليماني في المعادلات الإقليمية: كما قال قائد الثورة الاسلامية، الشهيد الحاج قاسم سليماني كان مدرسة وثقافة وكان من بين معظم قوى الثورة والنظام منقطع النظير.

وتابع: إذا أرادت القوات العسكرية توصيف وتحليل شخصية الشهيد سليماني، فهو بالنسبة لهم رجل شجاع ومقدام ومشرف. ولو أراد الدبلوماسيون توصيفه لقالوا إنه قوة قوية ومهيمنة للغاية على طاولة المفاوضات.

صرح الأمين العام لجمعية المهندسين الإسلامية: تحدث أبناء الشهداء عن الحاج قاسم سليماني بعد استشهاده، الحقيقة أننا شعرنا بطعم اليتيم بعد استشهاد الحاج قاسم، كنت أرى جسده يرتجف حقا عندما كان يصلى وشعر من كل قلبه أنه أمام الله، عبد هكذا سيرفعه الله.

وتابع باهنر: لقد حدد الله أن الإنسان يستطيع أن ينتقل من الأعلى إلى الأسفل. لقد كان الشهيد سليماني إنساناً صعد إلى القمة وفي نفس المشهد الذي ارتكب فيه أعداء الشر مثل داعش وتحرير الشام والتكفيريين وأخيراً ترامب المجرم بقسوة قلبه هذه المأساة الكبرى. سيعاقب الله تصرفات ترامب في هذا العالم.

وفيما يتعلق بتحركات إيران الدولية ضد جريمة ترامب باغتيال الحاج قاسم سليماني، قال: الحاج قاسم كان من الأشخاص الذين حاربوا الإرهاب في المنطقة على نطاق واسع، وبهذه الطريقة بذل جهودا متواصلة ووضع الجماعات الإرهابية في مرمى نيرانهم وتم اغتياله على يد المقامر الذي اعترف بهذا الاغتيال ويجب الرد عليه في المحاكم الدولية.

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