بالفيديو..الشهيد سليماني كان خادما كالحسين بلا رأس و كالعباس بلا يدين والجسد قطعوا إربا إربا

وصف الشهيد حسن نصر الله الشهيد سليماني بكلمات رائعة حيث يراه أنه لايوجد مثله وفقدانه خسارة لا تعوض عنه.