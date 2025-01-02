https://ar.mehrnews.com/news/1952516/ ٠٢/٠١/٢٠٢٥، ٢:٠٢ م رمز الخبر 1952516 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٢/٠١/٢٠٢٥، ٢:٠٢ م بالفيديو..الشهيد سليماني كان خادما كالحسين بلا رأس و كالعباس بلا يدين والجسد قطعوا إربا إربا وصف الشهيد حسن نصر الله الشهيد سليماني بكلمات رائعة حيث يراه أنه لايوجد مثله وفقدانه خسارة لا تعوض عنه. رمز الخبر 1952516 کپی شد محتوى ذات صلة تحت المطر والبرد القارس وسيرا على الأقدام يتوافد المواطنون لتجديد العهد مع جنرال القلوب عارف: الاستراتيجية التي جمعت الشعب لتشييع جثمان الشهيد سليماني ينبغي ان تكون هي استراتيجية النظام لاريجاني: حجر الأساس الذي أسسه الحاج قاسم لمحور المقاومة لا يمكن أن ينكسر يجب محاكمة ترامب بتهمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني سمات قاسم سليماني السيد حسن نصرالله الامام الحسين
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