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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٠٢ م

بالفيديو..الشهيد سليماني كان خادما كالحسين بلا رأس و كالعباس بلا يدين والجسد قطعوا إربا إربا

بالفيديو..الشهيد سليماني كان خادما كالحسين بلا رأس و كالعباس بلا يدين والجسد قطعوا إربا إربا

وصف الشهيد حسن نصر الله الشهيد سليماني بكلمات رائعة حيث يراه أنه لايوجد مثله وفقدانه خسارة لا تعوض عنه.

رمز الخبر 1952516

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