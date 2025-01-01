العامري: للشهيد سليماني دور محوري بمواجهة التحديات في العراق وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العامري خلال كلمته في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة النصر، أن القادة الشهداء، وعلى رأسهم سليماني، تميزوا بالإخلاص والهمة العالية في كل ما قاموا به، واصفاً السيد حسن نصر الله بأنه "شهيد غزة"، ومؤكداً أن الدفاع عن مظلومية غزة يمثل موقفاً شرعياً لا يتأثر بالتنازلات.

وأضاف : "لن نسمح بتقسيم سوريا كما يسعى الكيان الصهيوني، وعراق اليوم ليس عراق 2014".

وشدد على أن المعركة الحالية هي "معركة الأحزاب"، داعياً المؤمنين للثبات بتسديد من الله.

واختتم العامري بالقول:"نحن لا نخشى من سوريا بل نخشى عليها"، مشيداً بجهود المقاومة في مواجهة المخططات الإسرائيلية وسعيها للحفاظ على وحدة المنطقة.