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٠١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٠٠ م

العامري: للشهيد سليماني دور محوري بمواجهة التحديات في العراق وسوريا

العامري: للشهيد سليماني دور محوري بمواجهة التحديات في العراق وسوريا

أكد الأمين العام لمنظمة بدر في العراق، هادي العامري، أن الشهيد القائد قاسم سليماني كان له دور محوري في مواجهة التحديات في العراق وسوريا، مشيراً إلى أن المقاومة استطاعت الصمود أمام الكيان الاسرائيلي لأكثر من سنة وثلاثة أشهر رغم الصمت العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العامري خلال كلمته في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قادة النصر، أن القادة الشهداء، وعلى رأسهم سليماني، تميزوا بالإخلاص والهمة العالية في كل ما قاموا به، واصفاً السيد حسن نصر الله بأنه "شهيد غزة"، ومؤكداً أن الدفاع عن مظلومية غزة يمثل موقفاً شرعياً لا يتأثر بالتنازلات.

وأضاف : "لن نسمح بتقسيم سوريا كما يسعى الكيان الصهيوني، وعراق اليوم ليس عراق 2014".

وشدد على أن المعركة الحالية هي "معركة الأحزاب"، داعياً المؤمنين للثبات بتسديد من الله.

واختتم العامري بالقول:"نحن لا نخشى من سوريا بل نخشى عليها"، مشيداً بجهود المقاومة في مواجهة المخططات الإسرائيلية وسعيها للحفاظ على وحدة المنطقة.

رمز الخبر 1952501

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