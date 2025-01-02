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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٣ م

اقامة مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى طهران

اقامة مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى طهران

بدأت قبل قليل مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهران، بحضور عدد من القادة العسكريين والمسؤولين الايرانيين اضافة إلى حشد جماهيري واسع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهران، بحضور عدد من القادة العسكريين والمسؤولين والاهالي.

حضور قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في مراسم ذكراء استشهاد الحاج قاسم 

حضور قائد الحرس الثوري في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج سليماني

بدأ مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهران

حضور ابنة الشهيد سليماني في مصلى الامام الخميني

بدأ مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهران

جانب من الحضور الشعبي في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج قاسم.

بدأ مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهرانبدأ مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهران

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رمز الخبر 1952523

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