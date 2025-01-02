اقامة مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني في مصلى الامام الخميني بطهران، بحضور عدد من القادة العسكريين والمسؤولين والاهالي.

حضور قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في مراسم ذكراء استشهاد الحاج قاسم

حضور قائد الحرس الثوري في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج سليماني

حضور ابنة الشهيد سليماني في مصلى الامام الخميني

جانب من الحضور الشعبي في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج قاسم.

السفير اليمني في طهران يؤكد على اكمال مسير الشهيد سليماني.

الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يصل إلى مصلى الامام الخميني

بزشكيان: الحاج قاسم ومساره يمكن ان يكون نموزجا للطريق الذي يجب ان نستمر فيه

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