الحوثي: للشهيد سليماني دور مميز في نصرة القضية الفلسطينية ودعم المجاهدين في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وتناول السيد الحوثي في خطابه مساء اليوم الخميس اليمن ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، موضحاً أنه كان له دور مميز جداً في نصرة الشعب الفلسطيني، وفي دعم المجاهدين في فلسطين.

وقال إنه "منذ تأسيس بعض الحركات الإسلامية المجاهدة في قطاع غزة وفي فلسطين كان هناك تعاون كبير في إطار الدور المشرف للجمهورية الإسلامية في إيران في نصرة الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران لها موقف عدائي شديد من العدو الإسرائيلي؛ لأنها جزء من هذه الأمة التي يعاديها ويستهدفها العدو الإسرائيلي.

وأوضح أن ما تتعرض له إيران هو لإسهامها الكبير في نصرة القضية الفلسطينية ودعم المجاهدين في فلسطين وما تقوم به من مساندة جبهات الإسناد، مؤكداً أن الحاج قاسم سليماني -رحمة الله تغشاه- كان له دور كبير حتى الشهادة.

ورأى أن الأمريكي استهدف الحاج قاسم سليماني لأنه رأى فيه أنه يمثل عائقاً أمام نجاح الكثير من مؤامراته التي تستهدف شعوب المنطقة، موضحاً أنه "يحسب للشهيدين العزيزين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس رحمة الله عليهما دورهما المميز والعظيم في مواجهة المؤامرات الإسرائيلية والأمريكية".

ووجه السيد الحوثي نصيحة للحكومة العراقية والشعب العراقي، مطالباً أن يكون لهم موقف قوي تجاه الجريمة الأمريكية بالاستهداف لهما على أرض العراق والانتهاك بذلك لسيادة العراق.

خروقات واعتداءات مستمرة على لبنان وسوريا

أما فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، فأكد قائد حركة انصار الله أن العدو الإسرائيلي لا يزال مستمراً في خروقاته واعتداءاته في لبنان بما يشهد على ضرورة المقاومة.

وقال إن "العدو الإسرائيلي يتقدم إلى قرى لم يتمكن من التقدم إليها أثناء المواجهة دون اكتراث بالجيش اللبناني ولا بالاتفاق ولا باللجنة المشرفة على تنفيذه"، مضيفاً أن "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تصرفات عدوانية في لبنان تبين مستوى الحقد والدناءة لدى العدو الإسرائيلي.

أما بخصوص الوضع في سوريا، فأوضح السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته الجوية واستهدافه للمواطنين السوريين، مشيراً إلى أنه ما بعد تدمير القدرات العسكرية لسوريا يتجه العدو الإسرائيلي لاستهداف الشعب السوري، وأن العدو الإسرائيلي يواصل قضم الأراضي السورية بالقضم وارتكاب جرائم القتل وطرد أي موظفين حكوميين من بعض المناطق.

وأكد أن العدو يحاول أن يعزز من سيطرته وقبضته على الأراضي التي احتلها في سوريا ويعامل أبناءها بامتهان، وأن العدو الإسرائيلي يعمل على تجريد أبناء الشعب السوري حتى من السلاح الشخصي إلى جانب الإذلال للسكان وتقييد حركتهم.

ولفت السيد القائد إلى كلام أحد وزراء العدو عن الوصول إلى أبواب دمشق، مؤكداً أنه كلام جاد يعبر عن أطماع وتوجهات ومشروع يهيئون له الظروف من جوانب متعددة، موضحاً أن "الصهاينة يعملون على تفكيك الواقع العربي والدفع بشعوبنا إلى الصراعات بعناوين مختلفة، وفي نهاية المطاف يعملون على استثمار النتائج".