رئيس الجمهورية: القوات المسلحة هى حصن الحصين للبلاد

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان اليوم الأحد أثناء حضوره حفل تخرج طلاب جامعة علوم الشرطة: "ان من واجبات الحكومة هي تطبيق الحق في المجتمع...ان الله تعالى يقول في القرآن إن ما يبعدنا عن الحق هو الضلال، وما هو الضلال فهو هواء النفس؛ ويعني أنني كإنسان أنتهك الحقوق المالية أو المهنية أو الثقافية للآخرين. يقول الامام العلي (ع) أن القوات العسكرية والأمنية هي حصن الحصين ومعاقل المجتمع وتجلب الشرف والفخر للبلاد ولا يمكن للمجتمع أن يستمر من دونها".

واضاف بزشكيان محاطبان الطلاب المتخرجين: "إنكم تحافظون على العدل والحق بالتعلم ليلًا ونهارًا، وهو أمر ذو قيمة كبيرة. لو لم تكونوا هناك، لكان انتشر الفوضى في المجتمع ولكانت هناك ضجة من القسوة والعنف. حضوركم هو زينة المجتمع. أنتم معاقل المجتمع. ونحن ممتنون للغاية للجهود التي يبذلها أحباؤنا في قوات الشرطة والقوات المسلحة ليلا ونهارا. وجودكم يبعث الأمل في الوطن بأن نسير نحو الحق".

وقال رئيس الجمهورية: "بلادنا بحاجة إلى الوحدة والوفاق لتحقيق الرؤية التي رسمها قائد الثورة الاسلامية. وبدون قيادة واحدة ورؤية واضحة، لا يمكن للمجتمع أن يحقق الوحدة".

وأكد: "نحن في الحكومة نعتبر أنفسنا ملزمين ببذل كل ما في وسعنا من أجل رفاهيتكم حتى تتمكنوا من أداء واجباتكم في المجتمع بأمان. نحن نقدر جهودك على مدار الساعة. نهنئكم بهذا اليوم ونثمن جهودكم".

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