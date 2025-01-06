الرئيس الايراني: الطلاب سيصنعون مستقبل البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مدونة كتبها الرئيس الايراني على حساب المستخدم الخاص به على منصة اكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، مع هاشتاغ "المستقبل ومن اجل ايران"، اشار إلى زيارته يوم السبت لمدرستين في مدينة القدس التابعة لمحافظة طهران ولقائه مع الطلاب والمعلمين فيهما، وقال: آذاننا صاغية لكم لنسمع كلامكم. أنتم ستصنعون مستقبل إيران.

وقام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بزيارة إلى مدينة القدس في ضواحي طهران بشكل غير معلن وتفقد مدرستين فيها.

وفي اجتماع مع مديري ومعلمي احدى المدرستين ، أكد على استخدام التقنيات الجديدة في التعليم وقال ان في المدارس، يجب ان يتعلم الطلاب كيفية استخدام الأساليب الجديدة والشبكات الافتراضية والتقنيات الجديدة للعمل الجماعي.

وشدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة التنسيق بين المجلس المحلي والبلدية والادارة المحلية لتوسيع المساحات التعليمية وتحسين المباني المستخدمة للمدارس.

ثم توجه إلى بلدة زرنان التابعة لمدينة القدس وتحدث مع طلاب ومعلمي احدى المدارس فيها.

وخلال الحضور في احد فصول هذه المدرسة، واستجابة لطلب الطلاب ، وعد الرئيس بزشكيان بتزويدهم بالمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وأوضح في حديثه خطط الحكومة المستمرة لإحداث التحول في المنظومة التعليمية وإزالة النقص في الفضاءات التعليمية بهدف تحقيق العدالة التربوية، وقال: من أجل تحسين الفضاءات الحضرية يجب عقد اجتماع بحضور حاكم المدينة وإمام الجمعة ومديري شؤون التربية والتعليم.

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