موقع أمريكي: الولايات المتحدة خسرت 3 مليار دولار في عدوانها على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، وفقا للموقع ضربت القوات الأمريكية أكثر من 800 هدف في اليمن، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين، مضيفا والآن، تُضاف خسارة طائرة مقاتلة بعشرات الملايين.

وقال الموقع الأمريكي إن المليارات التي أنفقتها الولايات المتحدة في هذه الحملة أسفرت عن نتائج مشكوك فيها، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تقول: إن جهودها قد أضعفت القدرات القتالية للحوثيين؛ إلا أن تقارير شبكة CNN الشهر الماضي أشارت إلى أن الحملة لم تحقق سوى نتائج محدودة ضدهم.

ولفت إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "مسؤولي البنتاغون أقروا في إحاطات مغلقة بأن نجاح تدمير ترسانة اليمن الهائلة، والمتمركزة في معظمها تحت الأرض، من الصواريخ والطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق، كان محدودًا".

وبحسب الموقع فإن الأهم من ذلك، هو أن الولايات المتحدة تقول إن حملتها ضد اليمن تهدف إلى ضمان عبور السفن للبحر الأحمر دون تعرضها لهجماتهم، لكنها تستهدف اليمن الذي يستهدف الكيان الصهيوني حليفة الولايات المتحدة، لوقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.

ومنذ منتصف مارس الفائت تشن الولايات المتحدة الأمريكية عدوانا على اليمن بهدف إسناد كيان العدو الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتؤكد اليمن على مضيها في عمليات إسناد غزة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

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