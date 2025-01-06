وفد من منتدى شباب البريكس سيتوجه إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت ديانا كوفالا، عضو منتدى شباب البريكس، عن ذلك في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء مساء يوم الأحد.

وقالت كوفالا: "لقد ظهرت فكرة تنظيم هذه الرحلة التعليمية في عام 2024، عندما تولت روسيا رئاسة البريكس"، مضيفة: "لقد زرنا الهند كبعثة وفي عام 2025؛ نخطط لزيارة العديد من الدول الأخرى مثل إيران والإمارات ومصر".

وأوضحت: "بعد بيان البريكس في قازان، نحتاج إلى السفر إلى الدول الأعضاء لأغراض تعليمية".

وأعلن المدير عن نجاح الرحلة التعليمية للمجموعة إلى الهند وأضاف: "إن توعية شباب الدول الأعضاء بمبادئ وقيم البريكس من أهداف الرحلة".

تأسس منتدى شباب البريكس في عام 2023 بمبادرة من مندوبي قمة شباب البريكس التاسعة التي عقدت في جنوب إفريقيا.

تتولى روسيا حاليًا الرئاسة الدورية لمدة عام لمجموعة البريكس التي تضم أيضًا البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.

عقدت قمة البريكس السادسة عشرة في نوفمبر 2024، بمشاركة زعماء الدول الأعضاء، بمن فيهم مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية، في قازان عاصمة تتارستان، روسيا.

انضمت إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات إلى الكتلة في أوائل عام 2024.

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