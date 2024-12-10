المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+ استضاف أمسية شعرية فارسية في موسكو

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وتضمن برنامج هذه الأمسية عرض فيديو عن إيران، ومحاضرات تعليمية في مجال الأدب والموسيقى والترجمة الفارسية. كما تمت قراءة أجزاء من أعمال شعراء إيرانيين بارزين مثل سعدي، ومن بينها "البستان" و"كلستان"، على الحضور.

أشادت ماريا غان، رئيسة مركز اللغة الفارسية للمشاورة الثقافية الإيرانية والأستاذة في جامعة موسكو الحكومية للغات الأجنبية، بجهود إيران لتوسيع ثقافتها في الخارج وقالت:

"إن التعرف على الثقافة المجاورة يسمح لنا بإقامة علاقات مستقرة دون الحاجة إلى معرفة عميقة أو إتقان اللغة. إن الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن لتعريف إيران باالشعب الروسي مهمة للغاية."

ويتضمن برنامج الأمسية الشعرية عرضًا مرئيًا عن إيران، ومحاضرات حول الأدب الفارسي مع التركيز على أعمال الشعراء سعدي وفردوسي، بالإضافة إلى أداء مقاطع موسيقية على الآلات الوطنية.

وأشار ألكسندرا بورمان، رئيسة التعاون مع دول جنوب آسيا والشرق الأوسط في قناة البريكس التلفزيونية، إلى دور هذه القناة في تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا وأضاف:

تعتبر أمسية الشعر الفارسي في المركز الإعلامي لبريكس بلس حلقة جديدة في سلسلة مبادراتنا لتطوير التعاون بين إيران وروسيا. وكان هذا الحدث فرصة لعرض الخصائص الفريدة للثقافة الإيرانية والقيم المشتركة بين البلدين. وتساعد قناة بريكس التلفزيونية على تعميق العلاقات بين إيران وروسيا من خلال بث الأفلام الوثائقية الإيرانية ونشر أخبار المهرجانات والمعارض الثقافية وتبادل المحتوى الإعلامي.

وقال مسعود أحمدوند ممثل المكتب الثقافي في السفارة الإيرانية في روسيا: نحن سعداء بإظهار جمال الأدب الفارسي للمواطنين الروس، وهو أدب يمتد جذوره إلى قرون تاريخية، لكنه لا يزال ذا صلة في عصرنا اليوم. إيران تُعرف بأنها بلاد الشعر، وهذا بالفعل مصدر فخر بالنسبة لنا. يساعد الإبداع القديم في فهم العالم من حولنا وفهم أنفسنا، ويحث على السعي وراء المعرفة والبحث عن المعنى الحقيقي للحياة. الأمسية القادمة ستكون ليست فقط نافذة لرؤية الإنسان من الداخل، بل أيضًا فرصة لتطوير الحوار الثقافي وتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا. إن ثراء وحكمة الشعر الفارسي ستمكن الشعبين الروسي والإيراني من توسيع آفاق المعرفة والعثور على القواسم المشتركة فيما قد يبدو مختلفًا في البداية"

ويهدف المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+، الذي افتتح برعاية المكتبة الحكومية للأدب الأجنبي وشبكة TV BRICS في أكتوبر الماضي من عام 2024 قبيل القمة السادسة عشرة لمجموعة بريكس، إلى تطوير وتعزيز التعاون الإنساني بين الدول المختلفة، ونشر الثقافة والعلم والتعليم.

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