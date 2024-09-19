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١٩‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ م

المنتخب الإيراني لكرة الصالات يتغلب على غواتيمالا متأهلا للدور الثاني في بطول كأس العالم

المنتخب الإيراني لكرة الصالات يتغلب على غواتيمالا متأهلا للدور الثاني في بطول كأس العالم

حقق المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات فوزا كبير على غواتيمالا في المباراة التي جرت بينهما في اطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم 2024 في اوزبكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس حققت ايران الفوز على غواتيمالا بنتيجة 9-4 .

سجل اهداف ايران كل من احمد عباسي (7 و 27 و 40) وسالار آقابور (11 و 21) وبهروز عظيمي (23) ومهدي كريمي (32) وحسين طيبي (14 و 37).

وكانت ايران قد فازت في الجولة الاولى على فنزويلا بنتيجة 7-1 .

وفي مباراة اخرى من مباريات المجموعة فازت فرنسا على فنزويلا 7-3.

وبهذه النتائج فقد تاهلت ايران وفرنسا الى الدور الثاني برصيد 6 نقاط لكل منهما وستلتقيان في الجولة الثالثة مساء الاحد وعلى ضوئها يتحدد متصدر المجموعة.

رمز الخبر 1948679

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